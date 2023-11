Il 30 novembre non sarà la data di riapertura di via Andria, così come aveva promesso RFI solo un mese fa. Ci vorrà ancora del tempo per la conclusione del cantiere dove da cinque anni è in corso la realizzazione di due sottovia carrabili e pedonali. Ma il sindaco Cannito, benché dimissionario, ha inviato una lettera di fuoco all’amministrazione di RFI, committente dei lavori.