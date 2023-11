”Coinvolgeremo pienamente le periferie attraverso luci e iniziative per i bambini”. E’ l’obiettivo principale per il programma del Natale 2023 a Barletta, presentato in mattinata dal vicesindaco avv.Giuseppe Dileo presso la sala giunta, alla presenza della stampa e di alcuni esponenti della maggioranza amministrativa.

Stanziati per gli eventi che coinvolgeranno la Città della Disfida a partire dal prossimo 3 dicembre 200mila euro, di cui 120mila per le luminarie dopo alcuni problemi in tal senso riscontrati nei giorni scorsi. ”Siamo riusciti-esordisce il vicesindaco-ad affidare i lavori alla ditta ‘Fabbrica dei Lumi’ di Ruvo di Puglia, che si è fatta carico dell’impegno dopo il forfait della prima impresa aggiudicataria. Gli altri 80 mila euro saranno destinati agli eventi del calendario, di cui 5mila al tradizionale falò lungo la litoranea di Ponente e altri 5mila che sarebbero dovuti servire per la realizzazione di una pista di pattinaggio a ‘Parco dell’Umanità’, ma non sono arrivate proposte”.

Le prime luci sono state già installate. ”Già corso Vittorio Emanuele-prosegue–è stato addobbato con illuminazioni dallo stile differente rispetto a quelle del passato. Con lo stesso stile saranno illuminati anche corso Garibaldi e via D’Aragona. Il centro sarà completato da decorazioni in da via Nazareth, via Pier delle Vigne, piazza Sant’Antonio, un tratto di via Milano e sorgerà un albero di 22 metri in piazza Aldo Moro. Per quanto riguarda la periferia invece, saranno coinvolte via Canosa e Parco dell’Umanità con luci e iniziative per i bambini”. Tra le novità anche un laboratorio di cioccolato, che sarà attivo da giovedì 14 dicembre a domenica 17 dicembre. Al momento, non è previsto invece nessun evento per Capodanno, sebbene possa essere calendarizzato qualcosa per il 30 dicembre. Primo appuntamento fissato a domenica 3 dicembre con l’accensione alle ore 19 dell’albero da parte del sindaco Mino Cannito, cui seguirà il concerto a cura di Soundiff. Chiusura prevista per sabato 6 gennaio.

A cura di Giacomo Colaprice