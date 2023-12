Le diverse segnalazioni dei cittadini -insieme al nuovo villaggio di Natale “Christmas Wonderland” nel castello di Barletta– non hanno certamente fatto passare inosservata la situazione precaria del ponte levatoio all’ingresso della storica fortezza barlettana. L’amministrazione comunale si è così mobilitata, ieri mattina, per l’inserimento di alcune assi in legno, al fine di evitare l’inciampo e la caduta nel passaggio. «Le crepe nel legno sono state causate da diversi agenti atmosferici nel tempo -ci spiega l’assessora Lucia Ricatti– Purtroppo è stato ristrutturato diverse volte e parliamo di una costruzione di molti anni fa. Questo è il motivo per il quale abbiamo dovuto trovare delle soluzioni momentanee, come il cemento». La Ricatti ha inoltre sottolineato che, entro l’anno prossimo, si svolgeranno le definitive e tanto attese ristrutturazioni del castello. Sarebbe in corso il progetto con un costruttore di «ripristino decisivo del ponte, dei bagni malfunzionanti all’interno e di alcune bocche di lupo nei sotterranei», conclude l’assessora.

a cura di Francesca Caputo