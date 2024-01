Bar.S.A. S.p.A. sempre più nel tessuto sociale della città di Barletta: questo 2023 che volge al termine propone l’occasione di rivedere i tanti risultati raggiunti alla luce del nuovo assetto basato su Consiglio di Amministrazione.

Non un mero elenco di opere realizzate, che risulterebbe “freddo” oltre che ingeneroso, bensì un’assunzione di intenti e responsabilità: Bar.S.A. S.p.A. ha sempre perseguito un dialogo costante con la cittadinanza, ha sempre ascoltato richieste e possibilità di tutta Barletta. L’azienda ormai è legata a filo doppio con la città della Disfida, in un patto di mutua utilità.

«Tutti noi in Bar.S.A., tutto l’organico oltre a me e ai preziosi consiglieri avv. Michele Presicci e avv. Alessia De Finis, ambiamo ad essere non solo dei meri esecutori di servizi, ma essere nel cuore dei cittadini». Con gioia interviene il presidente del Cda dott. Alfonso Maria Mangione, onorato di poter stimare tutte le attività svolte dall’azienda. «Cerchiamo ogni giorno di onorare al meglio i servizi di nostra competenza – continua Mangione – per cui riceviamo tanti attestati di stima dalla cittadinanza. La nostra tipologia di opere e lavori non potrebbe esistere senza la collaborazione fattiva e costante di tutti. È forse l’applicazione più ragionevolmente perfetta di bene comune».

Solo alcune delle attività costantemente attive e realizzate nel 2023, trovano di seguito un elenco non esaustivo: pulizie delle complanari, pulizia delle aree pubbliche incolte, interventi di raccolta ingombranti e/o rifiuti abbandonati sulle strade extra urbane, lavaggi ad alta pressione di marciapiedi e piazze, pulizia delle spiagge pubbliche. A questi si aggiungono i lavori per la realizzazione di campi di pallacanestro presso la scuola Musti di via Palestro e la scuola Girondi di via Zanardelli in cui sono state anche realizzate rdue aiuole all’ingresso principale, il rifacimento del manto erboso del “Puttilli” e alcuni lavori sull’impianto di climatizzazione di palazzo di Città.