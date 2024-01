Lunedì 1, sabato 6 e domenica 7 gennaio le porte di Musei, Castelli e Parchi archeologici afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia saranno spalancate al pubblico, pronte ad accogliere quanti vorranno regalarsi una parentesi culturale durante le prossime festività.

Aperture festive, occasioni per ammirare dipinti temporaneamente ospitati presso altri siti o per godere dei nuovi allestimenti freschi di inaugurazione: è ricco e variegato il “menù” d’arte previsto per Capodanno e per l’Epifania, pensato per andare incontro al maggior tempo a disposizione dei pugliesi e intercettare, altresì, i flussi turistici che si prevedono in arrivo.

A conclusione delle festività natalizie, poi, domenica 7 gennaio non mancherà l’appuntamento con #domenicalmuseo, quando i luoghi della cultura saranno fruibili con ingresso gratuito.

«Anche quest’anno, grazie alla collaborazione del personale, gran parte dei siti afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia saranno visitabili anche il 1° gennaio – commenta l’arch. Francesco Longobardi, delegato alla Direzione regionale Musei Puglia – Vi aspettiamo anche il 6 gennaio, giorno dell’Epifania alle consuete modalità di ingresso, e il giorno seguente, domenica 7 gennaio, con la prima domenica del mese e quindi con ingresso gratuito in tutti i luoghi della cultura statali. A quanti decideranno di approfittarne, vanno i miei più sentiti auguri di un nuovo anno all’insegna della bellezza».