Allarme ordigno in Largo Ariosto, a Barletta, dove nella serata di giovedì 4 febbraio sono intervenuti polizia di stato e vigili del fuoco. A quanto si apprende sarebbe stato individuato quello che potrebbe essere un ordigno inesploso (situato all’interno di un oggetto a forma cilindrica). Sono in corso accertamenti e l’area è stata circoscritta. Sul posto è arrivata anche una squadra di artificieri. Evacuati in via precauzionale, alcuni stabili presenti nelle immediate vicinanze.