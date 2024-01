Gli artificieri arrivati da Bari hanno concluso le verifiche in Largo Ariosto dove nel pomeriggio di giovedì 4 gennaio era stata segnalata alle forze dell’ordine la presenza di un oggetto “sospetto”: non si trattava di un ordigno inesploso, come qualcuno temeva, ma di un peso artigianale utilizzato dagli ambulanti per tenere fermi gli ombrelloni. Per circa due ore la piazza è stata presidiata da polizia e vigili del fuoco.