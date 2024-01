Venerdì 19 gennaio, a partire dalle ore 19, presso il Castello di Barletta farà tappa la rassegna “Libriamoci” promossa dall’Associazione Produzione Italia in sinergia con gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche Giovanili. Un talk alla scoperta di libri, autori e luoghi storici della Puglia come il maniero federiciano con al centro un ricco dibattito su tematiche delicate e di strettissima attualità: dalla violenza contro le donne al bullismo, dai giovani alla sicurezza stradale.

La serata, presentata dal Direttore editoriale di Political Tv, Manila Gorio e dal Direttore del quotidiano “L’Attacco”, Piero Paciello, sarà introdotta dagli interventi del Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, dell’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli e dell’Assessore al Bilancio con delega alle Politiche Giovanili, Davide Campese.

Numerosi gli autori che parteciperanno per presentare i propri libri: Annalaura Giannelli, Mingo, Annamaria Pasqua Di Bisceglie, Antonio Gelormini, Annalisa Mercurio, Alfredo De Giovanni, Irene Ricci, Pino Picciariello, Grazia Lillo, Domenico Mortellaro, Anna Carbonara, Alarico Lazzaro, Giacomo Losavio e Livio Vignale.

L’ingresso è libero.

“Tale evento vuol rappresentare un momento di grande riflessione su temi importanti – spiegano il Sindaco Cannito e gli Assessori Cilli e Campese – sensibilizzando i cittadini ai valori di un tempo, inculcando soprattutto nei giovani buone pratiche per un mondo migliore. La lettura e lo studio sono, ad esempio, essenziali per i nostri giovani e per costruire una generazione migliore.

A noi amministratori, in un momento così particolare, senza distinzioni tra Comuni, corre l’obbligo di esser presenti. L’occasione, inoltre, sarà motivo di visibilità per il nostro Castello, location perfetta per meeting e per momenti d’aggregazione, oltre che una grossa vetrina per tutti gli autori che presenteranno al pubblico le loro ultime fatiche”.