Solo un fortuito caso ha fatto si che lo scontro frontale di questa mattina sulla Strada Statale 93 tra Barletta e Canosa non provocasse gravi feriti. L’impatto violento tra un furgone ed una Passat ha provocato solo poche escoriazioni e qualche ferita ai due conducenti anche se il mezzo da lavoro ha terminato la sua corsa adagiato su di un fianco. Sul posto due equipe sanitarie del 118 che hanno provveduto a medicare le ferite riportate oltre ai vigili del fuoco ed alla Polizia Locale di Barletta per i rilievi del sinistro. Un tratto di strada in cui non sono mancati gli incidenti anche molto gravi ultimamente. Basti pensare al violento scontro tra una Opel Zafira ed una Fiat Panda accaduto a fine 2023 a poca distanza dal punto dove c’è stato l’incidente di questa mattina. Lo scontro provocò la morte dell’82enne Angelo Di Nunno sul colpo e della sua consorte la 77enne Biagia Sarcinelli dopo tre giorni in rianimazione. La Fiat Panda fu spezzata letteralmente in due dall’impatto con l’altra vettura.