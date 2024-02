Sarà il 52enne Alfredo Fabbrocini il nuovo Questore della BAT dopo la promozione arrivata ad inizio anno. L’ex capo della squadra mobile di Napoli ha una lunga militanza in diversi capoluoghi meridionali in Polizia. Ha legato il suo nome negli ultimi anni ad importanti arresti ed alla lotta serrata alla criminalità organizzata. Succede a Roberto Pellicone che è ormai da una settimana a Siracusa. Alfredo Fabbrocini è già stato in Puglia come capo delle squadre mobili di Foggia e Bari. Tre anni fa il ritorno nella sua Napoli.

Accanto a Fabbrocini che dovrebbe prendere servizio ad Andria il 21 febbraio prossimo, vi sarà anche un nuovo Vice Questore: giovedì, infatti il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha conferito l’incarico al dott. Marco De Nunzio proveniente dalla Questura di Monza Brianza dove ha diretto la Divisione Anticrimine. Succede a Diego Trotta nominato vicario del Questore di Messina.