Il Consiglio comunale è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per Mercoledì 21 Febbraio 2024 con inizio alle ore 15,00 in seduta di prima convocazione e, in seconda convocazione, Giovedì 22 Febbraio con inizio alle ore 15,00.

Ordine Del Giorno aggiuntivo

Dimissione del Consigliere Comunale Sig. Filippo Caracciolo. Surroga. (proposta n°26);

L’elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare avrà, pertanto, il seguente ordine di iscrizione: