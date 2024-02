Idee chiare, tanta voglia di mettersi a disposizione del territorio ed un pedigree da investigatore fondamentale per svolgere un ruolo come quello di Questore. Si è presentato così Alfredo Fabbrocini 51 anni originario di Posillipo e nuovo Questore della BAT insediatosi oggi ad Andria. Un incontro con la stampa del territorio che in realtà lui ha ritrovato avendo già avuto una duplice importante esperienza in Puglia tra Bari e Foggia.

Il lavoro che lo attende è sicuramente complesso e nuovo essendo stato nominato questore poche settimane fa ma quello della BAT è un territorio da lui conosciuto e soprattutto molto migliorato rispetto al passato. Da mettere in campo ci sono già importanti risorse che, come promesso dal capo della Polizia, saranno sicuramente implementate nel corso dei mesi.

Nel suo arrivo ad Andria c’è anche una fortunata coincidenza: venerdì sarà presentata la nuova associazione antiracket che nasce proprio sul territorio dopo una lunga gestazione.

Violenza di genere, reati contro il patrimonio, ordine pubblico, furti di auto e spaccio di droga, tante le sfide che attendono il neo Questore Fabbrocini che ribadisce il fondamentale apporto dei cittadini.

Il servizio completo su News24.City.