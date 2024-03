Le travi che serviranno a sostenere l’impalcato del nuovo sottovia sono ancora in corso di lavorazione. Il cantiere per la realizzazione del secondo sottopasso carrabile e pedonale di via Vittorio Veneto non potrà quindi riprendere in tempi brevi. L’auspicio dell’amministrazione comunale è che venga rispettato il cronoprogramma consegnato da Rfi, committente delle opere, che prevede la conclusione del sottovia entro la fine dell’estate. Intanto questa mattina è stata inaugurata la strada che collega via Milite Ignoto al sottopasso di via Andria, dando maggiore respiro al traffico veicolare del quartiere Medaglie d’Oro.

Potrebbero partire nei prossimi giorni, invece, i lavori per l’installazione delle pompe di sollevamento utili ad evitare l’allagamento del sottovia in caso di abbondanti piogge.

Il servizio.