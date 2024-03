Sempre più centrale nel rapporto tra Bar.S.A. S.p.A. e i cittadini di Barletta viene a configurarsi il Customer Care, metodo indispensabile per acquisire i bisogni della cittadinanza in modo diretto ed efficace per poter risolvere le problematiche incipienti, senza lungaggini o burocrazie ma con soluzioni dirette.

Proprio dai vari canali di Customer deriva uno dei servizi più apprezzati dalla cittadinanza. Il cittadino barlettano spesso si trova a doversi confrontare con rifiuti che per loro stessa natura (vuoi per ingombro, vuoi per tipologia) non possono essere conferiti per ritiro porta a porta ma potrebbero solo essere destinati agli ecocentri di Bar.S.A. S.p.A, recando il rifiuto stesso con mezzi propri. L’alternativa finora presente e ben sfruttata era di prenotare un “ritiro” di tali rifiuti ingombranti, a cura degli operatori Bar.S.A., tramite puntuale pianificazione di appuntamenti che permettevano al cittadino di conferire nel giorno giusto il proprio rifiuto, direttamente sotto casa, e agli operatori di Bar.S.A. di ritirarli “a colpo sicuro”. Ma c’è un’ottima novità.

«Abbiamo rivoluzionato il consueto schema “Prenotazione/Operatore” dotandoci di un servizio altamente automatizzato, raggiungibile al numero 0883.30.45.00 e che abbiamo chiamato GAIA, finalizzato ad automatizzare i processi ripetitivi nella prenotazione di rifiuti ingombranti».

Interviene a conclusione di un lungo iter di test interni, il presidente del Cda di Bar.S.A. S.p.A. dott. Alfonso Maria Mangione che continua: «Sfruttando una specifica coda dell’IVR (Risposta Vocale Interattiva) dei nostri centralini, abbiamo messo a punto un sistema basato su iterazione a riconoscimento vocale che, in buona sostanza, “chiede” e “registra” dal cittadino la sua richiesta, il suo indirizzo e di che tipologia e quantità di rifiuti ingombranti si tratta. Un vantaggio incredibile in termini aziendali e un miglioramento sostanziale per il flusso di richieste che verrà a dipanarsi in maniera più lineare. Un’innovazione che contiamo possa incontrare riscontri più che positivi tracciando una strada di modernità che sicuramente non cesseremo di percorrere».

Tale servizio, riservato unicamente ai cittadini residenti a Barletta, accoglierà il chiamante ponendo domande chiare a cui si potrà rispondere in modo naturale. Il sistema si incaricherà di tradurre tali richieste nell’effettiva prenotazione fornendo all’utente tutte le informazioni possibili. Un sms di conferma andrà a cristallizzare la richiesta completando la procedura. Per “Gaia” ed è stato scelto anche un claim che sembra parlare ai meno virtuosi: “Ora non hai più scuse” (a beneficio di tutti i barlettani).