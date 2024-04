Ci saranno anche Antonio Albanese e il regista Riccardo Milani con Virginia Raffaele a Barletta domenica 7 aprile alle ore 18.00 al Politeama Paolillo per presentare “Un mondo a parte”, nuovo lavoro del cineasta romano che parla di spopolamento, isolamento, integrazione sociale, carenza di infrastrutture. Il cast incontrerà gli spettatori dello storico cinema barlettano prima della proiezione del film.

“Un mondo a parte” racconta con pochi attori e molti abitanti del posto la battaglia della scuola e di una piccola comunità abruzzese per non sparire, per restare in vita di fronte alla ferrea burocrazia che impone il taglio di servizi nel borgo di Rupe (nome fittizio del paesino). Nei luoghi narrati, in cui la natura è sovrana con peculiarità di clima, flora, fauna, ambienti e atmosfere, ecco l’emergenza di una collettività che rischia di svuotarsi. Il regista si fa portavoce delle istanze di tali realtà: 400 abitanti, una sola scuola e una sola pluriclasse (bambini dai 7 ai 10 anni), con l’energica lotta della vicepreside Agnese (Virginia Raffaele) e del maestro Michele (Antonio Albanese) congiuntamente si impegnano a vincere il duro confronto del diritto alla “restanza”, per proteggere, salvare e rinvigorire il borgo di Rupe. Una corsa contro il tempo, una veemente reazione con la partecipazione di grandi e piccini. Del resto “la montagna lo fa”.

Nella brillante, simpatica e appassionante commedia, girata ad Opi e in altre località del Parco Nazionale d’Abruzzo, la indiscussa professionalità di artisti affermati si associa alla spontaneità dei residenti che interpretano con bravura i ruoli scelti da Riccardo Milani, autore (con Michele Astori) e regista di una creazione-denuncia significativa, divertente, votata al coraggio e alla speranza di mantenere in vita borghi rurali o montani dell’entroterra. Consensi dal pubblico delle sale italiane, dove il film (prodotto da Wildside e Medusa, con la fotografia di Saverio Guarna) è in programmazione dallo scorso 28 marzo.