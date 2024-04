“Sempre fuori per il calcio” fa tappa domenica 7 aprile sulla Murgia. Telesveva trasmetterà in diretta Team Altamura-Barletta, gara valida per la trentesima giornata del campionato di serie D – girone H – con fischio d’inizio previsto alle ore 15.30. Saremo live con un ampio prepartita, dallo stadio “Tonino D’Angelo”, alle ore 15.15, sia in tv, sul “18” di Telesveva, sia sui nostri canali social Facebook e YouTube. Telecronaca di Luca Guerra. Questo il prepartita in casa Barletta nelle parole dell’allenatore Salvatore Ciullo: “Loro sono forti – spiega – ma noi vogliamo regalare la salvezza ai tifosi”.

In casa Barletta il prepartita è stato utile per fare il punto anche sugli addii maturati in settimana con Ezequiel Schelotto e Fabrizio Bramati. Queste le spiegazioni del ds Marcello Pitino:

Team Altamura a +7 sul Martina secondo a cinque giornate dalla fine. La squadra allenata da Domenico Giacomarro vede il traguardo della promozione ma l’allenatore non vuole affatto cali di tensione: “Ora – spiega – è il momento di premere anzi sull’acceleratore”.

𝗔𝗥𝗕𝗜𝗧𝗥𝗢

Ferdinando Emanuel Toro (Catania)

𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜

Dario Testai’ (Catania)

Stefano Carchesio (Lanciano)