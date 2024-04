Nella seconda domenica di Pasqua, il 7 aprile, in un’atmosfera di solidarietà e altruismo, la comunità della parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Barletta si prepara a offrire un pranzo speciale per coloro che versano in condizioni di bisogno nella città. L’evento, organizzato dalla Caritas parrocchiale e dalla comunità, si terrà in chiesa. L’iniziativa mira a fornire non solo cibo, ma soprattutto conforto e sostegno ai più vulnerabili della società locale.

Grazie alla generosità delle famiglie, dei volontari, e delle attività commerciali della città, il pranzo sarà un momento di condivisione e solidarietà, dove nessuno sarà lasciato indietro. Il parroco don Leonardo Sgarra, ha espresso il suo entusiasmo per questa iniziativa, sottolineando l’importanza di essere vicini a coloro che attraversano momenti difficili: «La nostra chiesa è un luogo di accoglienza e compassione. È nostro dovere stendere una mano amica a chi è nel bisogno. Questo pranzo pasquale insieme a quello di Natale è un’esperienza che si vive in parrocchia da circa quindici anni, ed è l’apice, nell’anno, di un cammino che la parrocchia svolge ascoltando e accogliendo quotidianamente i poveri che varcano la soglia della chiesa» ha dichiarato don Leo Sgarra.