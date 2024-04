Con un investimento di 7,2 milioni di euro, RFI (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) ha avviato questo mese i lavori per migliorare l’accessibilità e il decoro della stazione di Barletta.

Nell’ambito degli interventi funzionali a garantire piena accessibilità al trasporto ferroviario, in particolare per le persone a ridotta mobilità, con i lavori avviati saranno realizzati nuovi percorsi di accesso dal piazzale ai marciapiedi di stazione. Verrà installato un nuovo ascensore direttamente collegato all’atrio di stazione e sarà realizzata una seconda scala lato Bari per accedere ai binari 2 e 3. La scala lato Bari in corrispondenza dei binari 4 e 5 sarà invece modificata per consentire l’inserimento di un ascensore. Sul terzo marciapiede è previsto anche l’ampliamento della pensilina a copertura della scala. Verrà inoltre sottoposta a manutenzione la pensilina del primo binario e sarà riqualificato il sottopasso. Durante tutta la durata dei lavori sarà garantita la fruibilità del sottopasso pedonale, accessibile mediante scale fisse. Al completamento dei lavori, previsti entro la fine del primo semestre 2025, il sottopasso sarà completamente fruibile grazie all’installazione di tutti gli ascensori. Tra gli interventi in programma, con avvio lavori previsto nel quarto trimestre 2024, anche la riqualificazione funzionale, architettonica, impiantistica e strutturale dell’immobile di stazione: atrio di ingresso, sale di attesa, corridoi, spazi di disimpegno e collegamento ed esercizi commerciali saranno completamente ristrutturati. Le facciate della stazione e dell’edificio ex Ferrotel saranno oggetto di risanamento conservativo, nel rispetto del bene tutelato, e l’intero fabbricato sarà oggetto di miglioramento sismico.

“Nella giornata di ieri – spiega il sindaco Mino Cannito – ho avuto un incontro con l’arch. Antonello Martino, Responsabile Struttura Ingegneria ed investimenti Stazioni di RFI, sulla necessità dei lavori relativi al miglioramento dell’accessibilità della stazione ferroviaria e il loro cronoprogramma.

Comunico con piacere che sono vari gli interventi previsti tra cui il rifacimento del sottopasso che si collegherà a quello nuovo in fase di consegna da parte di Ferrotramviaria nell’ambito dei lavori per il Secondo fronte della stazione. Saranno, inoltre, realizzati due nuovi ascensori di cui uno presso i binari 4 e 5, l’altro direttamente collegato all’atrio di stazione per gli accessi al 1° binario. Il progetto include anche l’ampliamento della pensilina sul terzo marciapiede e la manutenzione della pensilina del primo binario. Sarà, inoltre, migliorato il sistema di video sorveglianza.

Per i lavori, già consegnati alla ditta, la conclusione è prevista entro la primavera del 2025.

Per l’intera durata dei lavori la fruibilità del sottopasso pedonale sarà accessibile solo mediante scale fisse, di conseguenza, il passaggio dei disabili sarà purtroppo precluso per motivi di sicurezza.

Ringrazio i dirigenti di RFI per la disponibilità dimostrata a risolvere i problemi di accessibilità della stazione acuiti dal noto malfunzionamento dell’ascensore che conduce al binario 2 e 3 che tanti disagi sta creando agli utenti disabili. Con il completamento di questi lavori tutti i cittadini potranno giungere ad ogni binario senza difficoltà usufruendo serenamente del servizio.

Con l’ampia riqualificazione degli spazi previsti nel progetto di RFI (riqualificazione funzionale, architettonica e impiantistica dell’immobile stazione, ristrutturazione degli esercizi commerciali e dell’edificio ex Ferrotel) la stazione di Barletta si candida a diventare uno scalo moderno e adeguato alle esigenze di tutti gli utenti”.