«Dopo la conclusione dei lavori per il sottovia in via Andria, in questi giorni vengono avviati gli interventi migliorativi nella stazione ferroviaria di Barletta. Un altro impegno mantenuto, per il quale ringrazio l’amministratore delegato di Rfi Gianpiero Strisciuglio». Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani, commentando la notizia.

«Nel mese di dicembre scorso, insieme al sindaco Mino Cannito, avevo incontrato a Roma l’ad di Rfi e ricevuto rassicurazioni in merito sia all’apertura al traffico del nuovo sottovia di via Andria, avvenuta poi a fine gennaio, che ai lavori nella stazione ferroviaria, necessari per migliorarne l’accessibilità. Entrambi gli impegni sono stati mantenuti, con notevoli benefici ai servizi indispensabili come i trasporti, non solo per la nostra comunità cittadina ma per tutto il territorio provinciale».