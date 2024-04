Un viaggio su ruote in tutta la Puglia, costruendo momenti di condivisione, workshop, laboratori e attività: il protagonista è il FabLab di Make Your Way che negli ultimi mesi ha percorso chilometri su chilometri mostrando a studentesse, studenti e cittadini strumenti di ultima generazione. Il progetto, ideato dai circoli Arci “Cafiero” di Barletta e ”(H)ASTARCI” di Trani è giunto alla fase finale, dopo aver avviato all’uso di nuove tecnologie centinaia di giovani e ad aver stimolato la creatività nell’impiego di queste tecnologie in relazione alle peculiarità produttive e alle esigenze del territorio. Giovedì 11 aprile alle ore 18.30, nella sede dell’Arci Carlo Cafiero in via Paolo Ricci, 153, a Barletta, si terrà una conferenza per tracciare un bilancio sociale del progetto e disegnare la mappa delle relazioni sociali di cui il FabLab si è fatto promotore.

Durante la serata saranno rilasciati gli attestati di partecipazione ai giovani che sono stati selezionati e hanno preso parte alla formazione specialistica di 100 ore, i quali avranno la possibilità di presentare i propri progetti e confrontarsi con le istituzioni del territorio.

Interverranno per l’occasione Alessandro Delli Noci, assessore alle politiche giovanili della regione Puglia, Mario Landriscina, presidente incubatore per l’innovazione e la creatività “Future Center”, il presidente della provincia Bat Bernardo Lodispoto, Giuseppe Defazio ricercatore presso l’Università di Bari, Natalia Corcella, responsabile nuove tecnologie Make Your Way, Francesco De Martino, presidente Arci Carlo Cafiero, Annalisa Ruggeri, dirigente scolastico I.T.E.T. Cassandro-Fermi-Nervi e la presidente dell’associazione (H)astarci, Annarita Amoruso.

Al termine della conferenza la serata proseguirà all’insegna della musica e dell’aggregazione con un concerto live e dj set.

«Ogni tappa di questo progetto ha rappresentato per noi un grande evento socio-culturale che ha arricchito noi e quanti ci hanno incontrato nelle scuole e nelle piazze» dicono i promotori del progetto. Nel 2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso, attraverso il bando “Fermenti”, di lanciare una nuova sfida per i soggetti del terzo settore. Tale sfida è stata raccolta sul territorio dai circoli Arci “Cafiero” di Barletta e ”(H)ASTARCI”di Trani, che hanno unito le loro forze per scrivere un progetto capace di favorire e sostenere le idee dei giovani, promuovendo la creazione di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica e sociale.