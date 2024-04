Come ogni anno si svolge, in primavera, a Milano, uno degli eventi più importanti del capoluogo lombardo. Prossima settimana Milano sarà attraversata dal Salone del Mobile e dal Fuori Salone, che vede la città ospitare eventi legati al Salone in moltissime zone, locali, stores del centro città.

Tre performer di Barletta appartenenti all’Associazione Krass, Stefania D’Onofrio, Elisabetta Lauro e Dania Mansi, animeranno la vetrina e lo showroom Seletti di Corso Garibaldi con improvvisazioni, partiture ritmiche, coinvolgendo pubblico e passanti, svelando piccole intimità, gesti quotidiani di vite comuni, si lasciano guardare e guardano … creando relazioni e curiosi interrogativi. Krass è un’associazione culturale di Barletta nata nel 2022 dall’unione di 4 artisti free lance (2 performer, 1 danzatrice, 1 musicista) che vantano singolarmente numerose esperienze professionali ventennali di prestigio in Italia e all’Estero, con formazione tecnico-artistica ed esperienze lavorative differenti ma con l’obiettivo comune di creare e diffondere attività artistico-culturali di tipo multidisciplinare. La struttura di Krass è quella di un collettivo con la caratteristica di diffondere arte e cultura in modo innovativo e circolare. Nel 2022 Krass è stata soggetto capofila del progetto “XLART: azioni condivise per un luogo senza nome”. Il progetto è vincitore dell’avviso pubblico Creative Living Lab – 4^ edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Ha realizzato una performance commissionata da Banca Intesa San Paolo a Natale 2022. Ha realizzato una performance per l’evento della “Disfida di Barletta” e per il cartellone di Natale 2023. Collabora con il Teatro Pubblico Pugliese per la realizzazione del Festival di Teatrodanza “Azioni in danza” giunto alla sua XI edizione e per l’organizzazione di altri eventi culturali e performativi.

Krass si è da subito impegnata nella produzione artistica, nella diffusione e l’organizzazione di laboratori, realizza performance site specific, spettacoli di teatrodanza, concerti, eventi e residenze artistiche collaborando con altre realtà culturali. I fondatori nel formarsi costantemente si impegnano nella ricerca, divulgazione e promozione di forme culturali espressive esperienziali innovative. Adesso sarà la volta di Milano con una nuova sfida artistica e una nuova esperienza performativa che durerà otto ore al giorno dal 16 al 21 aprile per uno dei nuovi brand di design italiano di grande fama e creatività e che ha coinvolto Krass all’interno del proprio mondo.