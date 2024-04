“Il territorio della Bat ha diritto ad avere risposte concrete e certe sul nuovo ospedale di Andria. Ho fatto convocare un’audizione in terza commissione per comprendere al meglio la situazione, perché i cittadini meritano la nostra attenzione e soprattutto una sanità ospedaliera all’altezza di soddisfarne le esigenze. Oltre a quello dell’ospedale di Andria seguiamo con grande attenzione gli iter burocratici relativi alla realizzazione dell’ospedale del nord-barese a Bisceglie e della riqualificazione e potenziamento dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta con la realizzazione della nuova piastra oncomatolgica”. Lo fa sapere il consigliere regionale del Pd Filippo Caracciolo al termine dell’audizione.

NUOVA PIASTRA ONCOEMATOLOGICA BARLETTA

“Per la nuova piastra oncoematologica del “Dimiccoli” di Barletta, da realizzare con 6milioni e 850mila euro di fondi ex articolo 20 può invece partire la progettazione. Subito dopo la firma dell’accordo di programma che è già a disposizione del ministro della Sanità Schillaci, la Regione Puglia sbloccherà il 5% del finanziamento ed avrà il via la progettazione. La realizzazione della nuova piastra con 16 posti letto di oncologia e 20 posti letto per l’ematologia andrà a rafforzare la vocazione oncologica del nosocomio barlettano. I tempi previsti per il completamento dell’opera sono di 2 anni e mezzo”.

“Continuiamo a lavorare con il supporto di tutti i soggetti interessati, dei sindaci del territorio e delle associazioni per raggiungere nel minor tempo possibile l’obiettivo di dare ai cittadini della Bat una sanità più funzionale e rispondente alle esigenze del territorio”.