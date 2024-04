Il giovane pilota di Barletta, Benny Strignano, si prepara per il suo esordio nel prestigioso Campionato Lamborghini Europa, rappresentando il Team Villorba Corse. Con il numero 15, Strignano prenderà il volante della Lamborghini Huracan ST Evo2 insieme al suo compagno di squadra, Alberto di Folco, classe 1996.

Il talento di Strignano è già ben noto agli appassionati di corse, avendo già lasciato il segno nella Carrera Cup Italia. Ora, con il suo sguardo fisso sull’orizzonte europeo, il pilota Barlettano si prepara a fare il suo debutto nell’ambito Lamborghini, un passo significativo nella sua carriera automobilistica.

Il Team Villorba Corse, entusiasta di questa nuova sfida, ha espresso piena fiducia nelle capacità di Strignano. “Siamo lieti di annunciare il debutto di Benny Strignano nel Lamborghini Europa – ha dichiarato il team – il giovane orgoglio barlettano porta con sé un bagaglio di esperienza e determinazione, e siamo certi che darà il massimo in pista.”

La prima tappa del Super Trofeo Europeo Lamborghini si terrà questo fine settimana, il 20 e 21 aprile, nel’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Strignano affronterà due gare impegnative, con la Gara 1 in programma per sabato 20 alle ore 17:40 e la Gara 2 per domenica 21 aprile alle ore 9:45.

Gli appassionati avranno l’opportunità di seguire l’azione in pista su Sky Sport Arena o sul canale YouTube Lamborghini Super Trofeo, dove Strignano dimostrerà il suo talento e la sua determinazione nel conquistare i vertici del motorsport europeo.