Per permettere l’esecuzione di importanti lavori da parte dell’Acquedotto Pugliese l’Ufficio Tecnico del traffico, con una propria ordinanza, ha istituito il divieto di sosta con rimozione su alcune vie cittadine a partire da Lunedì 22 Aprile. I lavori riguarderanno Corso Vittorio Emanuele (intersezioni con le vie S.Samuele e Consalvo da Cordova) e Via Regina Margherita (intersezioni con le vie Bonaventura, Parrilli, Don Michele Tatò, MartiriXII Settembre, Vista, Francavilla, Dicuonzo, Boggiano, Palica,Scommegna,Canne) .

In pratica i lavori riguardano la sostituzione di vecchi tronchi deteriorati dall’usura con nuove condotte idriche in ghisa partendo dal vecchio ospedale fino alla prima rotonda in direzione via Foggia. Il divieto di sosta con rimozione è istituito dalle ore 00,00 alle ore 24,00 su ambo i lati della carreggiata. “Chiedo come sempre a tutti i cittadini – ha dichiarato il Sindaco Cannito – di avere pazienza per gli inevitabili disagi che dovranno affrontare a causa di questi lavori. Da parte mia posso assicurare che sarà nostro impegno affinchè i lavori terminino il prima possibile e la mobilità cittadina torni alla normalità.“