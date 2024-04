Torna per l’ultimo atto il TEDxBarlettaSalon questo sabato 20 aprile a partire dalle ore 18. Il viaggio iniziato “Prima dell’alba”, stravolto da “Rivelazioni”, si concluderà nel momento che va “Oltre il Crepuscolo”. Il nuovo appuntamento si svolgerà presso il Circolo tennis Barletta “Hugo Simmen”, in viale del Santuario 7. In caso di pioggia, l’evento si sposterà all’interno della struttura.

“L’iniziativa si propone di offrire nuovamente un’opportunità di dialogo, confronto e ispirazione su tematiche che riguardano tutti noi da vicino – spiega Anna Paolillo, membro del team event planning TEDxBarletta. Il nostro è un invito a guardarci dentro e interrogarci su cosa l’imbrunire abbia rappresentato nei nostri percorsi personali, quali emozioni lo abbiano segnato, quando e se la paura, lo smarrimento e la sfiducia abbiano ceduto il passo alla bellezza dei desideri e delle possibilità che il futuro può offrirci”.

Il progetto TEDxSalon segue una rotta ben precisa: la divulgazione di idee ed esperienze di vita che meritano di essere raccontate. Il medesimo principio che, a maggio del 2023, ha caratterizzato il TEDx Barletta con il grande evento: “Rumore” in piazza D’Armi al Castello, nell’ambito del circuito statunitense nato nel 1984 nella Silicon Valley con l’acronimo TED, Technology Entertainment Design. Ecco che gli atti del TEDxBarlettaSalon accompagneranno il pubblico a scoprire il tema del main event 2024.

“L’immagine del crepuscolo si identifica in uno spazio transitorio in cui idee, progetti, sogni si ricongiungono – puntualizza Gianfrancesca Distaso, membro del team event planning TEDxBarletta. Transizione, metamorfosi e cambiamento sono temi fondati sui concetti di speranza e di futuro, messaggi che vorremmo guidassero la community verso il prossimo main event. Gli ospiti di “Oltre il crepuscolo” racconteranno come sia possibile abbracciare il cambiamento con fiducia, energia e determinazione”.

Saliranno sul palco:

Veronica Inglese è nata a Barletta. In carriera ha 13 titoli italiani di cui 4 titoli italiani assoluti sui 10000m in pista, sui 5000m in pista, sul cross e sui 10km su strada. Ha vestito 13 volte la maglia della nazionale italiana in più rassegne internazionali come campionati europei e mondiali. Ha vinto l’oro individuale ai campionati europei di cross a squadre nel 2008, la medaglia di bronzo ai campionati europei in pista di categoria sui 5000m, una medaglia d’argento ai campionati europei assoluti nella mezza maratona, una medaglia d’argento a squadra sempre nei campionati europei assoluti, e ha partecipato alle olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016 sui 10000m in pista. È stata nel gruppo sportivo dell’esercito dal 2009 al 2023, attualmente corre con i colori della GS AVIS Barletta.

Carlo Ferretti, laureato in Cultural Economics and Entrepreneurship presso l’Università Erasmus di Rotterdam, è un ricercatore e public value designer. Si occupa in ambito internazionale di innovazione e cultura applicata allo sviluppo dei territori e delle aree urbane. Indaga le potenzialità della tecnologia in relazione all’arte e alla cultura, alla new media art e all’arte computazionale con il Metalab di Harvard, di cui è ricercatore affiliato. Lavora sulla digitalizzazione 3D delle Imprese Culturali e Creative con 3DXR, organismo di cui è il fondatore. È autore di Zenit, un podcast di Mangrovia che racconta storie di cultura, tecnologia e società dal mondo.

Francesco Paolo Damato è con un piede nel mondo delle lingue e un altro nell’arena del marketing e dell’e-commerce per grandi multinazionali a Milano. Ha fatto della versatilità il suo marchio distintivo. Ma dietro il suo abito formale si nasconde un aspirante presentatore e creatore di eventi con una passione contagiosa per l’intrattenimento, la musica e la cultura. Fondatore del “Circolo Marida” a Barletta, desidera trasformare la sua città in un vivace crocevia culturale, dove il bello della vita si esprime attraverso eventi che combinano divertimento, cultura, arte, intrattenimento e beneficenza. Con la sua energia incrollabile, Francesco ha conquistato il cuore della comunità locale.

Lo spazio della performance artistica è affidato a Francesco Massaro, sassofonista compositore e didatta e Mariagrazia Fiore, logopedista e autrice di racconti. Il sodalizio tra Mariagrazia e Francesco nasce nel 2021. Da quel momento, la loro collaborazione si è infittita. Insieme si dedicano alla lettura ad alta voce e musica per bambine, bambini e famiglie, cercando di unire al piacere della lettura condivisa la scoperta delle arti contemporanee, in particolar modo delle musiche di ricerca, ma anche di aspetti naturalistici e paesaggistici. Mariagrazia e Francesco viaggiano per l’Italia, calcando i palcoscenici di importanti Festival, attraversando boschi incantati, portando parole e suoni in biblioteche, librerie, parchi e studi pediatrici e ovunque vi siano orecchie, occhi e cuori pronti ad accogliere storie, con un solo obiettivo: diffondere l’amore per i libri.

Per chi desidera acquistare il biglietto, del costo di 10 euro, è possibile recarsi presso il Mondadori Bookstore di Barletta o facendo click: bit.ly/oltreilcrepuscolo