Precisazioni dal Comune di Barletta in merito alla possibilità , per chi abbia subito gravi danni economici causati dall’epidemia da Covid –19, di effettuare il pagamento dell’acconto sull’Imu 2020 entro il 30 settembre prossimo senza applicazione di sanzioni. Il provvedimento in oggetto, deliberato dalla Giunta e che prevede la possibilità, per chi abbia subito gravi danni economici causati dall’epidemia da Covid –19, di effettuare il pagamento dell’acconto sull’Imu 2020 entro il 30 settembre prossimo senza applicazione di sanzioni e interessi, per essere efficace, il 15 giugno prossimo, dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale

Si ricorda che la delibera non rinvia la scadenza dell’acconto IMU 2020, che resta fissata entro il 16 giugno, ma offre la possibilità, a chi non riesca a rispettarla per comprovate difficoltà economiche legate al Covid, di pagare entro e non oltre il 30 settembre.