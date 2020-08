Quando si legge il nome di Rocco Augelli si pensa inevitabilmente al calcio, ai tantissimi gol nel campionato di Eccellenza, ad un bomber implacabile sottoporta. Quel bomber che nel 2018 ha scoperto di avere una forma rarissima di tumore all’encefalo, un sarcoma che solitamente è poco aggressivo, ma nel suo caso purtroppo è di alto grado. Ha smesso di giocare a calcio per combattere la sua battaglia importante: prima il delicato intervento chirurgico per asportare parte del tumore, poi la chemioteriapia e la protonterapia. Proprio quando le condizioni di salute del 35enne, attaccante di San Giovanni Rotondo sembravano migliorare, la malattia si è risvegliata in piena pandemia e Rocco ha iniziato una nuova terapia.

Carmela, la sua dolce metà che ha lasciato il lavoro per stargli sempre accanto, ha lanciato sulla piattaforma “Gofundme” una raccolta fondi per consentire a Rocco di iniziare una nuova terapia in Germania, al momento l’unica speranza per potergli salvare la vita. Un trattamento molto costoso che la giovane coppia non riesce a sostenere dopo 21 mesi nei quali hanno esaurito le risorse per sostenere terapie integrate tutte a pagamento.

La solidarietà da parte di amici, parenti, conoscenti, amanti del calcio, tifosi e gente comune non è mancata. Infatti in poche ore sono stati raccolti quasi 60 mila euro. Una piccola fiammella per alimentare una grande speranza e aiutare Rocco a riprendere in mano la sua vita.

