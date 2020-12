Il settore Lavori pubblici e Manutenzioni del Comune di Barletta, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Trani, ha disposto per il 15 gennaio 2021 l’abbattimento del pino di via Vittorio Veneto. “Le operazioni di abbattimento – si legge nella nota- saranno eseguite dalle maestranze del Servizio Verde della Bar.S.A. SpA nella giornata di venerdi 15 gennaio 2021, salvo cause di forza maggiore, a partire dalle prime luci dell’alba. Inoltre, al fine di eliminare eventuali ulteriori fattori di pericolo per la pubblica e privata incolumità, sarà altresì eseguita entro i 10 gg. successivi alla esecuzione del suddetto intervento, la rimozione della ceppaia radicale con il ripristino del marciapiede e del relativo manto stradale dissestato a causa delle radici superficiali”.