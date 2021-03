«Abbiamo appreso, seguendo la diretta del consiglio comunale, che il completamento della strada di via dei Muratori con via degli Artigiani slitta dal 2021 al 2023. La motivazione è sempre la stessa: mancano i soldi!». Voce dell’imprenditore barlettano Aldo Musti, portavoce dell’annosa vicenda di via dei Muratori, che commenta le ultime discussioni nel consiglio comunale.

«All’epoca (2008) mancarono i soldi per finirla (nonostante i ribassi d’asta), oggi mancano i soldi per riprendere e concludere i lavori. Nella seduta del consiglio comunale del 9 novembre scorso, grazie ad altra domanda di attualità, tornava alla ribalta dei nostri politici l’annosa questione di via dei Muratori. Nel corso del consiglio, chiedeva di intervenire il nostro sindaco: “Volevo fare una domanda al dirigente Lamacchia. Mi sfugge questa informazione: nel piano Triennale delle Opere Pubbliche la strada è stata inserita?” Rispondeva il dirigente Lamacchia: “Sindaco, la strada è stata inserita per la prossima annualità, salvo trovare le risorse idonee per poterla finanziare”. Il Sindaco concludeva l’intervento, con un: “Va bene”.

Non era chiaro il “Va bene” del nostro sindaco. Oggi è chiarissimo. Grazie!».