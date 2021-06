L’Amministrazione comunale di Barletta ha emanato tramite il settore Servizi Sociali un avviso riguardante attività educative, ludiche e sportive presso spazi all’aperto per minori dai 7 ai 16 anni. Si è inteso così offrire alle famiglie la possibilità di far partecipare i figli ad attività di socializzazione e gioco al di fuori del contesto domestico.

I nuclei interessati potranno presentare richiesta, fino al 25 giugno prossimo, presso i seguenti punti di accesso del Segretariato Sociale, istituiti in via sperimentale per facilitare l’informazione al cittadino e, più ampiamente, in un’ottica di decentramento territoriale:

• Centro sociale polivalente “Angioletto”, in via Barberini n. 108, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9.30 alle 12.

• Centro di aggregazione giovanile, in piazza XIII Febbraio 1503, nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 16 alle ore 18.