Su richiesta dei residenti, in via Luigi Dicuonzo sarà attivato il senso unico di marcia nel tratto da via Regina Margherita a via Ofanto. Direzione consentita: da via Regina Margherita a via Ofanto. Il provvedimento entrerà in vigore venerdì 20 agosto, avrà carattere sperimentale e una durata trimestrale. Due le ordinanze dirigenziali emanate a riguardo dal settore comunale Servizi di Vigilanza – Ufficio Tecnico del Traffico.

Via Dicuonzo è attualmente percorribile dai veicoli in entrambe le direzioni di marcia, prevede la possibilità di parcheggiare su ambo i lati ed è dotata in gran parte di marciapiedi stretti. Questi elementi sono all’origine del traffico congestionato che di frequente ostacola anche i mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine, è fonte di disagi vissuti quotidianamente sia dagli automobilisti che dai pedoni, provoca un impatto ambientale non trascurabile.

Le ordinanze comunali rappresentano dunque la strategia per eliminare, come riportato, le “criticità e i pericoli per la privata e pubblica incolumità”.

Si invitano i cittadini alla consultazione dei provvedimenti dell’Ufficio Traffico su www.comune.barletta.bt.it per conoscere gli ulteriori cambiamenti che regoleranno la circolazione lungo i percorsi limitrofi. Infine, si raccomanda di parcheggiare correttamente in via Dicuonzo il 20 agosto, perché nella prima giornata di sperimentazione le auto posteggiate contromano saranno sottoposte a rimozione.