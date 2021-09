Segnali positivi sul fronte dell’emergenza Covid in Puglia. Vanno giù i principali indicatori della pandemia, come nel caso dei ricoveri e degli attuali positivi. La conferma arriva dal consueto bollettino epidemiologico diramato dalla Regione, che segnala per la giornata di oggi, martedì 28 settembre, 125 nuovi casi a fronte di quasi 13.500 tamponi analizzati, con un tasso di positività che si attesta intorno allo 0,93%.

Provincia più colpita è oggi quella di Bari con 29 casi. A seguire la Bat con 26, Lecce 25, Foggia 22 e poi Taranto con 18 contagi e Brindisi 9, ai quali vanno aggiunti 4 casi di provenienza non nota che sono stati riclassificati nel database regionale.

Il totale dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, tocca così la cifra di 268.369.

A preoccupare però è il numero dei decessi. Altre 6 persone sono morte nelle ultime 24 ore, che fanno salire il bilancio delle vittime della pandemia in Puglia a quota 6.785.

Restano buone invece le notizie che arrivano dagli ospedali della regione: i pazienti Covid ricoverati sono complessivamente 171 (in ulteriore calo rispetto a ieri), di cui 156 in area non critica e 15 in terapia intensiva.