Secondo il dato aggiornato alle ore 06.00 dal Report del Governo nazionale sono 6.182.393 le dosi somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono l’ 89,9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.876.157).

I pugliesi completamente vaccinati sono 3.122.852

ASL BARI

Ammontano a 21.398 le vaccinazioni eseguite nell’ultima settimana, grazie alle quali è stata ampiamente superata la soglia di 2 milioni di somministrazioni dall’avvio della campagna anti-Covid della ASL Bari.

La copertura vaccinale degli over 12 del Barese è complessivamente molto elevata, con il 91% di prime dosi e l’88% di cicli completati. Tra gli over 60, in particolare, la copertura completa riguarda il 96% dei residenti, frutto di una adesione straordinaria che, tra i 70-79enni, diventa ancora più alta: il 99% ha già ricevuto la prima dose e il 98% ha completato la scheda vaccinale.

In dettaglio, dei 2 milioni e 8.094 vaccini inoculati nei centri vaccinali del territorio barese, 1.038.333 sono rappresentati da prime dosi, 923.421 da seconde dosi e 46.340 da terze dosi. Proprio i richiami (con dosi addizionali e booster) stanno caratterizzando questa fase cruciale della campagna vaccinale, con quasi due terzi (14.200) dei vaccini totali eseguiti in sette giorni in favore di over 60, soggetti fragili, personale ed ospiti di strutture residenziali, operatori sanitari.

La ASL Bari, inoltre, sta curando un programma di vaccinazione dedicato ai malati rari che, oltre alla possibilità di essere vaccinati nei Centri specialistici di riferimento, possono presentarsi spontaneamente presso l’Hub di Catino a Bari nelle giornate del 15 e 22 novembre prossimi (dalle 8,30 alle 14). Sempre in un’ottica di maggior tutela, il team Scuola della ASL è impegnato nel monitoraggio delle scuole sentinella, con risultati confortanti: una sola positività emersa su 3.465 test eseguiti finora tra gli under 12 e un calo dell’85% di casi positivi nel confronto tra il 2 e l’8 novembre di quest’anno e lo stesso periodo del 2020.

In quanto a coperture territoriali, infine, la città di Bari è tra le prime realtà italiane ad aver raggiunto il 90% di residenti over 12 con ciclo completo. Molto bene anche i comuni di Noci (92%), Putignano (91%), nonché Sammichele di Bari, Bitetto, Bitonto, Giovinazzo, Monopoli e Polignano, tutti col 90% di cittadini completamente vaccinati.

POLICLINICO DI BARI

Quasi il 60% degli operatori sanitari del Policlinico di Bari ha ricevuto la dose booster di richiamo del vaccino contro il Covid19. Sono state esattamente 5.160 le somministrazioni per medici, infermieri, operatori e studenti universitari che svolgono tirocinio nei reparti.

I pazienti trapiantati, neurologici, ematologici, oncologici in radioterapia e reumatologici che hanno completato con la terza dose aggiuntiva il ciclo primario al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria sono stati 4.169.

IRCCS ONCOLOGICO GIOVANNI PAOLO II BARI

Poco più di 800 le terze dosi somministrate all’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari dove, a cominciare da metà ottobre, è partita la campagna vaccinale dei richiami destinata a pazienti e personale sanitario. Nell’ultima settimana, 57 i pazienti oncologici e oncoematologici vaccinati a cui si aggiungono 98 operatori sanitari, fra medici, infermieri e operatori sociosanitari. La campagna proseguirà anche nelle prossime settimane, con la presa in carico dei pazienti in trattamento da parte delle singole unità operative.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi sono circa 11mila le terze dosi somministrate finora. Tra queste, 3mila le dosi booster per gli operatori sanitari: la copertura per il personale Asl con la terza dose supera il 45 per cento.

Oggi nel centro di

Bozzano, a Brindisi, sono stati vaccinati contro il papilloma virus e la meningite B circa 250 adolescenti nati nel 2010. “In una fase successiva – spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite – somministreremo a questi ragazzi il vaccino meningococcico quadrivalente e a maggio del prossimo anno completeremo il ciclo vaccinale con la seconda dose anti Hpv e meningite B.

La Regione Puglia ci ha dato l’input a utilizzare gli hub per la vaccinazione routinaria: già ad aprile avevamo vaccinato contro Hpv e meningite i ragazzi nati nel 2009 che nei prossimi giorni completeranno il ciclo”.

ASL BT

Nella Asl Bt fino a oggi sono state somministrate 571.771 dosi di vaccino di cui 298.400 sono prime dosi, 264.897 sono seconde dosi e 8.474 sono terze dosi. La percentuale di adesione alla campagna vaccinale si assestata su l’ 88 per cento per la prima dose e sul 78 per cento per la seconda dose. Intanto la quasi totalità degli operatori sanitari ospedalieri ha già ricevuto la terza dose di vaccino.



ASL FOGGIA

Sono 905.166 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID.

Ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’87,7% delle persone di età superiore a 12 anni; ha ricevuto la seconda dose il 76,8% degli over 12.

Attualmente hanno ricevuto la terza dose di richiamo 15.602 persone di cui 4.296 operatori sanitari, 428 ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali.

In tutto, le persone di età superiore a 60 anni che, ad oggi, hanno ricevuto la terza dose sono 11.413.

I medici di medicina generale hanno somministrato dall’avvio della campagna vaccinale 159.684 dosi di cui 19.686 a domicilio.

POLICLINICO RIUNITI FOGGIA

Da martedì 2 a venerdì 5 novembre, presso gli ambulatori della UOC Igiene universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, sono state vaccinate 1.851 persone: 84 con condizioni di vulnerabilità, di cui 71 con la dose di richiamo; 503 adulti di 60 anni di età e più, di cui 372 con la dose di richiamo; 618 operatori sanitari, di cui 589 con la dose di richiamo; 646 soggetti con meno di 60 anni.

ASL LECCE

Dall’inizio della campagna vaccinale sono 1.184.623 le dosi di vaccino somministrate a cittadini residenti in provincia di Lecce.

L’85.83% della popolazione dai 12 anni in su residente in provincia ha ricevuto una dose di vaccino e l’81.6% ha completato la vaccinazione (popolazione dati Istat 1.1.21).

Ha completato la vaccinazione il 72.81% della fascia 12-19, il 70.81% della fascia 20-29, il 70.19% della fascia 30-39, il 76.95% della fascia 40-49, l’83.98% della fascia 50-59, l’89.4% della fascia 60-69, il 94.14% della fascia 70-79 e il 94.57% degli over 80.

Prosegue la campagna vaccinale tra Hub, centri sanitari e a cura dei Medici di medicina generale: 13.040 le vaccinazioni effettuate nell’ultima settimana.

A quota 22.770 le terze dosi complessivamente somministrate finora.



ASL TARANTO

Anche in ASL Taranto la campagna vaccinale procede. Nell’ultima settimana, negli hub della provincia ionica, sono state somministrate quasi 10mila dosi di vaccino, nella maggioranza dei casi dosi booster, ma anche prime e seconde dosi. Continua, inoltre, nelle strutture la vaccinazione con dose booster del personale sanitario e dei soggetti fragili afferenti ai centri di cura.