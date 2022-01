In tutti i luoghi della cultura sono in vigore da oggi, lunedì 10 Gennaio 2022, le nuove misure di sicurezza anti COVID-19 contenute nel Decreto Legge n. 221 del 24 Dicembre 2021.

Le nuove modalità consentono l’ingresso esclusivamente ai possessori di Green Pass rafforzato che indossino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, specificatamente la mascherina chirurgica all’interno di musei, mostre, archivi e biblioteche, la mascherina FFP2 nei cinema, nei teatri e nelle sale da concerto.

Come evidenziato dalla Direzione Regionale Musei Puglia, <<L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito di: avvenuta vaccinazione anti-SARS-COV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute; avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo>>.

Il Green Pass rafforzato non è invece richiesto per i ragazzi di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

In caso di mancata esibizione della documentazione richiamata non sarà consentito l’accesso e non si avrà diritto al rimborso dei biglietti acquistati. Infine, in occasione di spettacoli ed eventi pubblici che si svolgono al chiuso o all’aperto nei musei o in altri istituti e luoghi della cultura è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 o superiori.