Domani martedì 1 febbraio alle ore 11.00 presso la sala sita al piano terra del plesso di Bar.S.A. S.p.A. inizierà ufficialmente l’attività lavorativa di 19 neoassunti a tempo indeterminato, vincitori degli ultimi bandi – così l’azienda in una nota per la stampa. Che prosegue – Si inizia dunque con l’atto più formale l’attività lavorativa di 19 nuovi operatori di Bar.S.A. S.p.A., ovvero con la firma dei contratti alla presenza dell’amministratore unico avv. Michele Cianci e della dirigente alle risorse umane e affari generali dott.ssa Annachiara Rossiello presso l’aula didattica sita al piano terra del plesso aziendale. Un momento formale ma carico di significati per la vita dell’azienda e dei vincitori dei recenti bandi (precisamente 17 neo assunti nelle rispettive mansioni di operaio qualificato previste dai più recenti bandi e due neo assunti per scorrimento della graduatoria del precedente bando degli operatori ecologici, che così si conclude definitivamente con 30 assunzioni in totale).

«Un momento formale ma che riveste una grande importanza per la vita dell’azienda e di questi ottimi operatori, che con merito e distinzione sono risultati vincitori dei recenti bandi di Bar.S.A.. Bandi ineccepibili, ben organizzati e gestiti che hanno prodotto il risultato di cui l’azienda aveva bisogno. La forma del contratto a tempo indeterminato è garanzia di continuità per la vita aziendale e una serie di certezze per i singoli lavoratori. Una sorta di “tranquillità” per ulteriori 19 famiglie in periodi lavorativi ancora molto traballanti, tra crisi ed emergenza pandemica. Aggiungendo alle precedenti chiamate, arriviamo alla ragguardevole cifra di 47 neoassunti, in assoluta controtendenza rispetto alla situazione lavorativa attuale nel nostro paese».

Al termine di una lunga procedura esprime soddisfazione l’avv. Michele Cianci, amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A.: «Ringrazio la dirigente dott.ssa Annachiara Rossiello per il lavoro svolto, di una complessità elevatissima. Ricordo che si trattava di differenti bandi, ognuno con la propria singolare complessità e procedura. Bandi cui abbiamo vigilato dovessero essere ineccepibili e cristallini come richiesta dall’amministrazione Cannito, vigente nel momento di prumulgazione e a cui diamo merito di aver dato pieno impulso a tale attività. Un vanto per tutto il nostro corpo organizzativo, ispiratore di molte aziende analoghe alla nostra».

«Non voglio però indugiare a sofismi. Domani sarà un giorno di festa. I numeri non devono far dimenticare quanto questa azienda sia ormai sempre più una grande famiglia in cui tutto funziona per il meglio, per il grande rispetto che vige tra tutti, dirigenti, operatori, chiunque. Andremo avanti per questa strada – conclude Cianci».