«Finalmente, siamo in grado di poter riprendere anche l’Università popolare e una parte dei corsi e dei laboratori sarà già attiva dalla prossima settimana». Lo scrive Cosimo D. Matteucci, dell’Ambulatorio Popolare Barletta.

«In particolare, le lezioni dei corsi e dei laboratori già attivi sono indicati nella locandina allegata, inizieranno da lunedì 14 febbraio p.v. e si terranno dal lunedi al venerdi, dalle 18:30 alle 20:30.

Inoltre, sono in fase di organizzazione corsi di:

– pronto soccorso, salute e benessere psico-fisico

– inglese

– Costituzione, Europa e diritto;

– diritti degli animali;

– giardinaggio;

– acquariofilia;

– tutela dei minori;

– italiano per italiani;

– geografia;

– geologia;

– lettura espressiva;

– arte, musica, pittura e teatro;

– dei corsi di artigianato, agricoltura e vecchi mestieri, fai da te e anche corsi di ballo.

Tutti i corsi e le attività si terranno presso la sede dell’Ambulatorio popolare di Barletta in Piazza Plebiscito n. 16, si svolgeranno nel massimo rispetto dei protocolli sanitari antiCovid, sono rivolte alle fasce più deboli della comunità, senza alcuna distinzione, e sono naturalmente gratuite.

Per le iscrizioni all’Università, per ogni richiesta o informazione è necessario contattare la coordinatrice Enza al n. 338/7377937. Alla medesima possono essere comunicate le disponibilità a tenere corsi e lezioni da parte di insegnanti, professionist*, anche in pensione, cultrici o cultori o espert* in una o più materie, anche diverse di quelle innanzi indicate in modo da poter arricchire il piano didattico e formativo.

La cultura fa bene a tutti, fa stare insieme, fa vivere meglio».