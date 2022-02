Venerdì 25 febbraio 2022 alle 11, presso il Future Center di Barletta, si terrà un incontro dal titolo “Confronto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Un’opportunità per rigenerare il nostro Territorio”.

Interverrà l’On. Paola De Micheli, Responsabile Nazionale PD per l’attuazione del PNRR. Tale evento, vede la partecipazione diretta delle associazioni di categoria presenti nel nostro territorio ed è rivolto a tutti quelli attori che rivestono un ruolo primario nell’importante processo di pianificazione e programmazione necessario per l’attuazione del PNRR. È indiscusso che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenti una grandissima opportunità per il rilancio dell’economia dopo la grave crisi pandemica che ha condizionato negativamente il mondo, l’Europa e l’Italia negli ultimi due anni. Il PNRR rappresenta, soprattutto, una fonte primaria per promuovere lo sviluppo e la rigenerazione

economica tanto attesa e necessaria per la città di Barletta e per la Provincia.

La direttrice di rilancio propria del PNRR dovrà essere accompagnata da una riflessione per un utilizzo efficace, trasparente e partecipato dei fondi messi a disposizione dall’Europa. Questo sarà il tema primario al centro del dialogo che vedrà ospite l’On. Paola De Micheli.