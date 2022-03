«La consapevolezza che la guerra è sempre distruzione, morte, follia e lo smisurato amore per la pace in tutte le sue forme, ci porta a indire questa simbolica manifestazione di pace, contro la guerra in Ucraina e contro qualsiasi azione che tenda a soffocare o cancellare la sovranità di uno stato democratico». Lo scrive l’Associazione Strade dello Shopping Barletta.

«Per questo motivo i commercianti del centro di Barletta, su iniziativa dell’Associazione Strade dello Shopping, hanno affisso sulle loro vetrine il cartello con la scritta “NOI DICIAMO NO ALLA GUERRA” con i colori della bandiera Ucraina. Siamo fermamente convinti che ogni azione contro la guerra in Ucraina, anche piccola, se ripetuta ovunque e in tutte le parti del mondo possa essere un contributo per la Pace».