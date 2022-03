Sono 1.730 i nuovi casi di Covid registratisi in Puglia nelle ultime 24 ore, a fronte di 23.357 tamponi analizzati. La pandemia continua ad allentare la sua morsa e torna ad abbassarsi drasticamente anche il numero delle vittime colpite dal virus: dopo una settimana costantemente in doppia cifra, ieri si sono avuti due decessi ed oggi solo uno.

Non si arresta il processo di svuotamento degli ospedali pugliesi: sono 541 i pazienti non gravi ancora ricoverati per Covid (sabato erano 557), mentre le terapie intensive occupate sono ferme a 28. In leggera controtendenza il dato dei pugliesi ancora positivi al virus, che salgono a 74.904 – quasi 600 in più di ieri – nonostante le oltre mille guarigioni registratesi in un giorno. La provincia di Lecce ancora una volta la più colpita dai nuovi contagi, 652, seguita dal barese con 506 e da Foggia con 194. Poco più di un centinaio i casi rilevati nelle altre province pugliesi.