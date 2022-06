Fervono i preparativi per la II edizione del “Galà internazionale SALTO CON L’ASTA AL CASTELLO – Città di Barletta 2022”, l’evento sportivo serale in programma domani, a partire dalle ore 20,00, nella spettacolare cornice del rivellino del Castello di Barletta (ingresso principale).

La manifestazione, organizzata dal Gruppo Sportivo AVIS Barletta in collaborazione con ASD “IoCorro”, vede Eusebio Haliti e Lorenzo Giusto, rispettivamente in qualità di responsabile organizzativo e tecnico e gode dei patrocini di Patto educativo provinciale, Regione Puglia, Città di Barletta, Sport e Salute, FIDAL e CONI Puglia.

Questo secondo evento di caratura agonistica rientra nel ben più articolato calendario di eventi “19”72 Un anno di Atletica”, nel segno della Freccia del sud, cominciato lo scorso 25 marzo al teatro Curci di Barletta con l’appuntamento culturale I Dialoghi dell’Atletica, la rievocazione dei XXII Giochi Olimpici di Mosca del 1980, in occasione del settantesimo anniversario della nascita di Pietro Mennea, e si concluderà l’11 settembre con il Mennea day allo stadio comunale Puttilli.

«Due le novità essenziali dell’edizione 2022» – sottolinea Lorenzo Giusto, promotore dell’atletica leggera, con all’attivo l’organizzazione di ben 5 edizioni biennali (a partire dal 2010) del Meeting Internazionale del Salto con l’Asta in Piazza -Jumping in the Square. «La prima è che, finalmente, dopo la pandemia che ha allentato la sua corsa, la manifestazione sarà aperta al pubblico, la seconda che sarà tutta al femminile, con atlete di caratura nazionale ed internazionale. Tra queste spicca la nazionale portacolori dei Carabinieri Roberta Bruni con un personale di mt. 4,70, che ha partecipato all’ultimo “Golden Gala Pietro Mennea 2022” a Roma, e proprio l’altro giorno a Innsbruck in Austria, nel Golden Roof Challenge, ha vinto la gara con 4,66. A Barletta la Bruni proverà a stabilire il record italiano. Così come un’altra atleta in gara, di nazionalità ucraina, Yana Hladiychuck del 1993, con un personal best mt. 4,61, che ha gareggiato negli ultimi Mondiali Indoor di Belgrado, tenterà di stabilire il record ucraino».

In gara in totale 9 atlete tra cui le americane Kate Dalily e Tommi Hintnaus e la svizzera Lea Bachmann. L’astista elvetica superò proprio a Barletta nel Galà dello scorso anno il suo personal best di mt. 4,35, stabilendone un altro di 4.38 metri, che le valse la vittoria.

Nell’idea degli organizzatori c’è la forte determinazione di promuovere l’atletica pugliese, avendo riservato la possibilità di partecipare al Galà internazionale a delle atlete della regione, come le astiste Federica Triunfo, classe 1996, foggiana della U.S. Foggia con un personal best mt. 3,90, 3ª classificata recentemente agli Universitari di Cassino, ha partecipato a tutti i campionati italiani di categoria. E la tarantina Francesca Semeraro, del 1997, dell’Atletica Locorotondo con un personal best di mt. 4,20. Primatista regionale, pluricampionessa nelle categorie giovanili, ha partecipato ad incontri internazionali, vestendo la maglia Azzurra, era in gara nell’edizione 2021 del Galà a Barletta.

«Questo è un bel momento per l’atletica nella città della disfida – commenta Eusebio Haliti, direttore sportivo dell’Avis Barletta e organizzatore dell’evento -, vorrei ricordare che il gruppo sportivo, nel cui blasone basta citare il nome di Pietro Mennea, vanta due atleti nella Diamond League in due discipline diverse: Marn Peter nei 5.000 metri e l’astista brasiliano Thiago Braz». Quest’ultimo è sicuramente il colpo dell’anno del GS Avis, medaglia d’oro olimpica nel salto con l’asta a Rio 2016, primatista olimpico con 6,03 metri, e bronzo ai giochi di Tokyo dello scorso anno.

È fondamentale sfruttare l’onda lunga delle recenti vittorie olimpiche e Barletta, in particolare, deve riprendersi la scena che le spetta di diritto nel segno del grande Pietro Mennea.

L’appuntamento è domani sera, 18 giugno, nei giardini del superbo Castello Svevo della Città della Disfida per lo spettacolare Galà internazionale Salto con l’asta, città di Barletta 2022.

Tutte le informazioni su: www.meetinglafrecciadelsud.it