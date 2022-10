“Una coppia da guinness. Le nostre mille maratone”: è il libro autobiografia di Michele Rizzitelli. Racconta la storia dell’autore e di sua moglie Angela Gargano, barlettani da 30 anni in prima linea nelle maratone di tutto il mondo, fino a superare quota 1000. Il libro sarà presentato venerdì 14 ottobre nella Sala Comunità S. Antonio, in via S. Antonio n. 11, in una serata organizzata dal “Centro Studi Barletta in Rosa A.P.S.”.