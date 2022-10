«Grato al Signore – così scrive l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo in una sua comunicazione alla Chiesa diocesana – che continuamente suscita nella Chiesa carismi per l’edificazione del popolo di Dio, insieme alla comunità del Seminario Regionale Pugliese e alle loro famiglie, vi annuncio con gioia che sabato 15 ottobre 2022, alle ore 19.30, nella chiesa San Giuseppe in Bisceglie, ordinerò Presbiteri i diaconi don Felice Musto e don Michele Piazzolla per l’imposizione delle mie mani e la preghiera consacratoria. Vi invito a pregare con me il Signore per questi giovani eletti al ministero».

La concelebrazione eucaristica sarà presieduta dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo. La partecipazione e aperta a tutti i fedeli e non necessitano pass. Di seguito il profilo biografico dei due diaconi e un breve loro risonanza riguardo alla consacrazione nel ministero presbiterale.

Don Felice Musto, nasce a Corato il 10 Gennaio 1994; ha vissuto il cammino di iniziazione cristiana presso la parrocchia Santa Maria Greca. Diplomato presso l’ IPSSAR di Molfetta, frequenta dapprima gli incontri vocazionali presso il seminario minore “Don Uva” di Bisceglie, successivamente entra in Seminario Maggiore di Molfetta, dove nel febbraio 2021 discute la tesi di baccalaureato. Dal 1 ottobre 2020 è collaboratore presso la parrocchia Sant’Andrea di Barletta ed anche presso la Concattedrale di Santa Maria Maggiore, nel quartiere Santa Maria. Lo scorso 25 settembre 2021 è ordinato diacono presso la Cattedrale di Trani.

“Diventare presbitero per me significa continuare a rispondere ad una chiamata di amore che Dio ogni giorno mi rivolge; consapevole di essere figlio amato che condivide la Volontà del Padre insieme ai fratelli di cammino verso la santificazione di ognuno di noi attraverso il nutrimento della Parola di Dio e il Pane Eucaristico.”

Don Michele Piazzolla, nasce a Barletta il 22 febbraio 1996 e proviene dalla Parrocchia San Benedetto. Frequenta il Seminario Minore Diocesano “Don Pasquale Uva” di Bisceglie negli ultimi tre anni di scuola superiore frequentando il Liceo Classico “De Sanctis” di Trani. Successivamente si forma presso il Seminario Regionale “Pio XI” di Molfetta. Studia presso l’Istituto “Regina Apuliae” della Facoltà Teologica Pugliese in Molfetta, conseguendo il baccellierato in Sacra Teologia nel febbraio 2021. Viene ordinato diacono lo scorso 25 settembre 2021. Sta svolgendo l’esperienza pastorale presso la Parrocchia Santissimo Salvatore in Margherita di Savoia.

“Diventare presbitero, è per me motivo di grande gioia. Significa per me consolidare il legame con il Signore che incontro nei fratelli e nelle sorelle che Lui stesso mi pone affianco, cercando di essere, con il suo aiuto, portatore e testimone del Vangelo”.