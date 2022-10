La Pinacoteca di Palazzo Della Marra chiuderà al pubblico da mercoledì 26 a domenica 30 ottobre corrente per consentire le attività connesse al trasferimento delle trentadue opere selezionate per l’esposizione “An italian impressionist in Paris: Giuseppe De Nittis”, programmata negli Stati Uniti, presso The Phillips Collection a Washington D.C., dal 12 novembre 2022 al 12 febbraio 2023 e autorizzata dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura.

Nei cinque giorni di chiusura della struttura museale di via Cialdini si procederà alla preparazione del trasporto dei dipinti in America e al contestuale riallestimento della Pinacoteca che consentirà ai visitatori di ammirare, nel periodo concomitante alla mostra oltreoceano, alcune importanti opere dell’impressionista barlettano, meno conosciute e attualmente custodite negli archivi.

L’Amministrazione comunale, scusandosi per il disagio richiama l’importanza del prestito, volto a potenziare su scala internazionale la visibilità di Barletta, valorizzandone l’inestimabile patrimonio artistico.