Il traguardo – temporaneo – meritato dal Barletta è il primo posto. La terza vittoria consecutiva dei biancorossi in campionato, il 3-2 sul Lavello, vale la vetta nel girone H di Serie D alla pari con la Cavese. L’allenatore biancorosso Francesco Farina si gode il momento ma prova a frenare facili entusiasmi.

Sta cambiando anche modo di vincere, il Barletta. Dopo un avvio di stagione caratterizzato da successi di misura e porte inviolate, Loiodice e compagni hanno segnato 7 gol in 3 partite: due all’Afragolese, due al Brindisi, tre al Lavello. Messaggi di gruppo, in vista della sessione dicembrina di calciomercato.

Il prossimo turno di campionato riserva una sfida di alta quota sul campo dell’Altamura, sesto a -4 dal Barletta e in serie positiva da sei partite in campionato. Farina non ha dubbi sul match del D’Angelo.

Contro il team allenato da Ciro Ginestra non ci sarà Carlo Vicedomini, in odore di squalifica dopo il giallo rimediato contro il Lavello. Con Feola in dubbio, l’opzione per la sostituzione porta a Massimo Pollidori, già schierato davanti alla difesa nel finale dell’ultima partita.

