Ennesimo furto alla scuola “Dimiccoli” di Barletta e lezioni sospese per gli alunni. Ignoti si sono introdotti di notte nell’istituto di via Mura del Carmine e hanno portato via il contenuto di armadi e depositi: plastificatrici, risme colorate, due microfoni con amplificatori, attrezzi per il bricolage, passeggini-giochi per bambini, una macchina per il caffè, saponi liquidi. Entrati forzando una finestra, i ladri hanno divelto le porte chiuse con i lucchetti per introdursi nelle aule e portare via il materiale didattico. La scorsa settimana la scuola Dimiccoli è stata oggetto di un altro furto: in quell’occasione i ladri portarono via 113 euro destinati a spese scolastiche.