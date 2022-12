Per la ricorrenza di Santa Lucia, martedì 13 dicembre, l’Ufficio Traffico comunale ha emanato una ordinanza dirigenziale per disciplinare la circolazione veicolare nelle zone urbane interessate dalla manifestazione religiosa.

In occasione della processione, il provvedimento stabilisce dalle ore 18 alle 23 il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata in via D’Aragona (da via III Novembre a piazza Caduti in Guerra), corso Garibaldi (da piazza Caduti in Guerra a via Cavour), via Cavour (da corso Garibaldi a vicoletto Santa Lucia).

Esclusivamente durante il passaggio del corteo, con partenza alle ore 20 circa, varrà il divieto di transito in via Cavour (presso la chiesa), via III Novembre, via D’Aragona, piazza Caduti in Guerra, corso Garibaldi (da piazza Caduti in Guerra a via Cavour).

La medesima ordinanza prevede sino alle ore 02 di mercoledì 14 dicembre limitazioni e divieti al traffico veicolare lungo le strade interessate (interamente o in parte) dalla concomitante fiera/mercato, al fine di eliminare qualsiasi pregiudizio per la pubblica e privata incolumità: corso Garibaldi, piazza Castello e le vie Carlo V D’Asburgo, Cavour, III Novembre, Mura San Cataldo, Fieramosca, Genovese e Mura del Carmine.

Ordinanza festa Santa Lucia.