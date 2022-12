Domenica 18 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00, tutte le persone che hanno a cuore il Parco Pietro Mennea , potranno ritrovarsi insieme ai volontari di Retake Barletta e ACE al Parco Pietro Menna (Litoranea di Ponente), per ripulire l’area dai rifiuti e riqualificare gli arredi urbani. L’iniziativa di Barletta è una delle tappe del progetto itinerante Scendiamo in Piazza promosso da ACE, marchio di FATER e leader nei detergenti per la casa e i tessuti, e dall’Associazione di volontariato RETAKE. Il progetto sta attraversando l’Italia con l’obiettivo di favorire un movimento spontaneo di cittadini che vogliono riappropriarsi degli spazi urbani, prendendosene cura con la stessa attenzione che dedicano alla loro casa. I volontari di Retake Barletta insieme alle tante Associazioni locali coinvolte, saranno impegnati in molteplici attività per sistemare e valorizzare l’area: verranno raccolti in maniera differenziata i rifiuti eliminazione delle scritte vandaliche e la tinteggiatura degli arredi urbani le artiste Nadia Gelsomina, graphic designer, illustratrice e street artist, Daniela Giarratana illustatrice e street artist realizzerano il progetto di street art “Il parco dello sport” che mira a valorizzare gli spazi cittadini e renderli luogo di incontro, crescita e aggregazione. I bambini e le loro famiglie potranno infatti prendere parte alle Olimpiadi di Retake che, attraverso quiz, gare e simulazioni di recupero e separazione dei rifiuti, offriranno spunti per prendersi cura dell’ambiente. A tutti i partecipanti saranno consegnati dei gadget e tutto il necessario per svolgere l’attività di pulizia e riqualificazione. Il 18 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00, Retake Barletta e ACE hanno bisogno dell’aiuto di tutti e aspettano numerosi i cittadini di Barletta per contribuire a rendere ancora più bello il parco Pietro Paolo Mennea! È un appuntamento da non perdere!

L’evento è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Barletta e delle Associazioni locali: FIDAS Barletta, Ditelo ai bambini, Centro per la famiglia, Gli amici del cammino, Barletta Sportiva, Work-Aut, Etra Barletta 2008, A.S.D Arcieri Somni, Chàrisma Cooperativa Sociale Onlus. About ACE/FATER ACE, leader nei detergenti per la casa e i tessuti, è un marchio di Fater: joint venture paritetica fra Procter&Gamble e Angelini Industries. Fater è inoltre leader di mercato in Italia nei prodotti assorbenti per la persona con i marchi Pampers e Lines. Impiega 1.600 dipendenti, ha un fatturato di € 874 milioni di euro – anno fiscale 2020-2021 – opera attraverso 4 stabilimenti produttivi: a Pescara, Campochiaro (CB), Porto (Portogallo), Gebze (Turchia). About RETAKE RETAKE è un movimento spontaneo di cittadini, no-profit e apartitico, che promuove la qualità, la vivibilità e il decoro delle città in un percorso di collaborazione tra cittadini, operatori economici e istituzioni.