L’istituzione dell’Ufficio Scolastico Provinciale a Barletta, in una porzione dell’immobile comunale “Palazzo San Domenico”, compie un passo decisivo. Nel corso della odierna seduta, infatti, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la delibera riguardante l’accettazione del Piano di Gestione (definito sulla base dei pareri espressi dai competenti tecnici provinciali e comunali) nonché il nuovo schema di contratto con la Provincia di Barletta Andria Trani, che prevede l’estensione della sua durata da sei a venti anni. Con gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del medesimo Ente, definita inoltre la reciproca contribuzione alle spese per l’acquisto e la posa in opera della centrale termica.

Per gli effetti del provvedimento approvato, agli Uffici Tecnici provinciali saranno destinati locali del plesso Principe di Napoli di piazza Plebiscito, confermandone la sede a Barletta così come originariamente stabilito.

“Sincero apprezzamento per la volontà dell’assemblea consiliare nel ratificare, collegialmente, l’importante provvedimento all’ordine del giorno” manifesta il Sindaco Cosimo Cannito anche a nome della Giunta. “Intendo ringraziare tutti – prosegue il primo cittadino – perché, responsabilmente, si formalizza per il bene della collettività un passaggio che attribuisce il meritato valore strategico a questo obiettivo. Si premiano così tutte le precedenti, laboriose intese e determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale con gli Enti coinvolti per allocare, nell’edificio di pregio storico e architettonico di corso Cavour, un fondamentale presidio che attribuirà compiutezza al panorama istituzionale del territorio ricadente nella Provincia di Barletta Andria Trani”.