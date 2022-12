Il solenne pontificale presieduto dal cardinale Francesco Monterisi, poi la processione per le vie del centro storico. Il 30 dicembre è il giorno di San Ruggero, vescovo di Canne, patrono della città di Barletta. Il busto argenteo che lo raffigura con mitria e pastorale viene portato in spalla dai devoti. Parte dalla chiesa che porta il suo nome e ne conserva le spoglie il lungo corteo che percorre le vie del centro storico. Presenti il vescovo, il clero diocesano e religioso, le confraternite, le autorità civili e militari. In migliaia attendono il passaggio del Santo simbolo della solidarietà verso i poveri, morto il 30 dicembre del 1129, a cui i papi dell’epoca si rivolgevano per avere consiglio. È il momento solenne in cui la città chiede l’intercessione del suo Santo Patrono per un nuovo anno ricco di pace e di speranza.

Le celebrazioni religiose si sono concluse con il ritorno della sacra effigie nella chiesa di San Ruggero. Ma lo spirito della festa è rimasto intatto grazie al concerto in piazza Prefettura di Gaetano Tasselli e la sua La La Band. Preludio ai festeggiamenti di fine anno che l’amministrazione comunale ha programmato per dare il benvenuto al 2023.

Il servizio.