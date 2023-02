In archivio la terza tappa del Club Italia del Sud, il nuovo progetto della Federazione Italiana Pallavolo che ha coinvolto tecnici e giovani atlete provenienti dalle sei regioni del Sud Italia, che ha avuto, fino a sabato scorso, il ”PalaDisfida” di Barletta come suggestivo scenario. Ad organizzare l’evento, in termini logistici, è stata la Nelly Volley, club barlettano militante nella Serie D femminile, che ha accolto il tecnico del settore nazionale Pasquale D’Aniello, coadiuvato dagli assistenti Angelo Polignano e Marica Sicuranza.

”L’idea della Federazione-spiega Francesco Falconetti-di scegliere Barletta è nata dal fatto che da tempo noi, come Nelly Volley, lavoriamo con un livello standard elevato. Così la Fipav ha chiesto al Comune di Barletta questo patrocinio, che ha dato poi la sua disponibilità per concedere gratuitamente il palazzetto. Noi abbiamo semplicemente organizzato il tutto a livello logistico, accompagnando le ragazze e lo staff verso l’hotel o verso il ”PalaDisfida” e garantendo assistenza a bordo campo con i nostri dirigenti. Abbiamo accolto con grande soddisfazione questa opportunità, dal momento che noi lavoriamo con intensità esclusivamente con il nostro settore giovanile e quindi è stato molto stimolante poter organizzare un evento importante per il movimento. Futuro? Se la Fipav vuole coinvolgerci per un progetto giovanile che possa riguardare giovani di tutta Italia, ci facciamo trovare sicuramente pronti. La crescita delle giovani è per noi l’aspetto primario da cui parte il nostro progetto”.

A cura di Giacomo Colaprice